Beyoğlu'nda Patlama Sonrası Bina Çöktü

Beyoğlu'nda bir bina, zemin katındaki büfede meydana gelen patlamanın ardından çöktü.

Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'taki iki katlı binanın zemin katında faaliyet gösteren büfede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından bina çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki katlı binanın üst katında kırtasiye-ambalaj alanında hizmet veren bir işletmenin bulunduğu öğrenildi.

Olay sırasında binada kimsenin bulunmadığı belirtilirken, patlamanın şiddetiyle çevredeki bina ve araçlarda hasar oluştu.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katındaki büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Muhtemelen tüp patlamıştır"

Binanın giriş katındaki büfeci Salih Avşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçeriden, benim oradan bir patlama sesi gelmiş. Tüp patlamıştır muhtemelen, net olarak bilmiyorum. Sonuçlar çıkmadan daha fazla şey söylemek yanlış olur." dedi.

Ekiplerin enkazdaki incelemeleri sürüyor.