Beyoğlu'nda polis kıyafeti ve plastik ekipmanlarla video çeken kadın gözaltına alındı

Beyoğlu'nda, polis kıyafeti giyen ve plastik polis ekipmanlarıyla dans ederek video çeken kadın gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'nde polis kıyafeti giyen ve plastik polis ekipmanlarıyla video çeken bir kadının sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma yaptı.

Göğüs kısmında polis arması bulunan kıyafet giyen ve üzerinde plastik kelepçe, plastik tabanca ve plastik cop taşıyan kadının F.N.U. (21) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçlarından adli makamlara sevk edildi.