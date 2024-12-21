Beyoğlu\'nda Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Şoför Serbest Bırakıldı

Güncel

BEYOĞLU'nda Ağustos ayında otomobille bir sokağa gelen saldırgan, husumetlilerinin olduğu binaya aracın içerisinden silahla kurşun yağdırdı. Saldırıda aracı kullanan kadın ise 'imdat' diye bağırarak dalga geçti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, olaydan 3 ay sonra Beyoğlu Asayiş Büro ekiplerinin yakaladığı saldırgan savcılıktan, şoförü kadın ise emniyetten serbest bırakıldı.

Olay, 13 Ağustos Salı günü saat 01.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi otomobille husumetlisinin oturduğu binanın önüne geldi. Burada bir süre dolaşan iki kişiden erkek olan aracın içerisinden silahını çekip binaya kurşun yağdırdı. Saldırgan ateş açtığı sırada aracı kullanan kadın, "imdat" diye bağırarak dalga geçti. Ölen ya da yaralamanın olmadığı olay ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada yerde çok sayıda boş kovan bulunurken, araca ve binaya mermi isabet ettiği tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada aracın plakasının 34 NL 5200 olduğu, aracı kullananın Mihriban S. (35) saldırganın da Muzaffer A. (55) olduğu belirlendi.

İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

Devam eden çalışmalarda Yahya Kahya Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, saldırganı ve şoförü kadını yaklaşık 3 ay sonra yakaladı. Gözaltına alınan Mihriban S. ve Muzaffer A. emniyete götürüldü. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadesi alınan ve adli işlemi yapılan Mihriban S., savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Saldırgan Muzaffer A. ise "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ile "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapılması sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Muzaffer A.'da serbest bırakıldı.