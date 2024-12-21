Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Şoför Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Şoför Serbest Bırakıldı

Beyoğlu\'nda Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Şoför Serbest Bırakıldı

Beyoğlu'nda bir kadın şoför ile birlikte otomobille husumetlilerin bulunduğu binaya silahlı saldırı düzenleyen saldırgan, olaydan 3 ay sonra yakalansa da serbest bırakıldı. Saldırı anı cep telefonuna yansıdı.

21.12.2024 10:49  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYOĞLU'nda Ağustos ayında otomobille bir sokağa gelen saldırgan, husumetlilerinin olduğu binaya aracın içerisinden silahla kurşun yağdırdı. Saldırıda aracı kullanan kadın ise 'imdat' diye bağırarak dalga geçti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, olaydan 3 ay sonra Beyoğlu Asayiş Büro ekiplerinin yakaladığı saldırgan savcılıktan, şoförü kadın ise emniyetten serbest bırakıldı.

Olay, 13 Ağustos Salı günü saat 01.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi otomobille husumetlisinin oturduğu binanın önüne geldi. Burada bir süre dolaşan iki kişiden erkek olan aracın içerisinden silahını çekip binaya kurşun yağdırdı. Saldırgan ateş açtığı sırada aracı kullanan kadın, "imdat" diye bağırarak dalga geçti. Ölen ya da yaralamanın olmadığı olay ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada yerde çok sayıda boş kovan bulunurken, araca ve binaya mermi isabet ettiği tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada aracın plakasının 34 NL 5200 olduğu, aracı kullananın Mihriban S. (35) saldırganın da Muzaffer A. (55) olduğu belirlendi.

İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

Devam eden çalışmalarda Yahya Kahya Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, saldırganı ve şoförü kadını yaklaşık 3 ay sonra yakaladı. Gözaltına alınan Mihriban S. ve Muzaffer A. emniyete götürüldü. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadesi alınan ve adli işlemi yapılan Mihriban S., savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Saldırgan Muzaffer A. ise "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ile "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapılması sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Muzaffer A.'da serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Şoför Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:09:07. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Şoför Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.