Beyoğlu'nda Taksicilere Kısa Mesafe Ceza - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Taksicilere Kısa Mesafe Ceza

Beyoğlu\'nda Taksicilere Kısa Mesafe Ceza

Beyoğlu'nda sivil polisler tarafından denetlenen taksicilere, kısa mesafe yolcu almadıkları için cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında taksiciler, müşteri gibi davranan polisleri almaktan kaçındı.

09.12.2024 17:18  Güncelleme: 17:26
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BEYOĞLU'NDA müşteri gibi davranan sivil polisler, kısa mesafeye gitmek istemeyen taksiciyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde taksicinin Karaköy'den Şişhane'ye gitmek isteyen sivil polisi almak istemediği anlar görülürken kısa mesafe götürmek istemeyen ve müşteri seçtiği tespit edilen taksicilere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği Ekipleri; kısa mesafe gitmek isteyen yolcuları almayan, yolcu seçen ve kurallara uymayan taksi şoförlerine yönelik Beyoğlu'nda denetim yaptı. Karaköy Tramvay istasyonu önünde gerçekleştirilen denetimlerde müşteri gibi davranan sivil polisler, kısa mesafeye gitmek istemeyen taksicileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kurallara uymadığı tespit edilen iki taksi şoförüne cezai işlem uygulanırken taksiler trafikten menederek otoparka çekildi.

'GÜNLÜK KAZANCIMIZ BİN LİRA ONU DA CEZAYA VERİYORUZ'

Karaköy'de taksisine binen sivil polisi kısa mesafe diye Şişhane'ye götürmek istemeyen taksi şoförü denetleme noktasında durdurularak kendisine cezai işlem uygulandı. Taksi de trafikten menedilerek otoparka çekildi. Kendisine ceza kesilmesine tepki gösteren taksici, "Aracı saat 13.00'te teslim edeceğimi polis memuruna söylüyorum, bana diyor ki, beni neden Şişhane'ye götürmüyorsun? Ben Sefaköy'ün taksisiyim, saat 12.40 ve benim Sefaköy'e bu aracı yetiştirmem lazım. Ben bu aracı geç verdiğim zaman ne olacak, benim yevmiyemden kesilecek yine. Aracı teslim edeceğim için yolcu almak istemedim. Şişhane de bana ters kalıyor. Çünkü sahilden direkt gideceğim Sefaköy'e. Sivil polis olsun, normal müşteri olsun benim için fark etmez ki, Millet nereye gitmek istiyorsa oraya götürüyorum. Ben dün akşam saat 11.00'den beri çalışıyorum bu saate kadar. ve 01.00'de aracı teslim etmem lazım. Günlük kazancımız bin lira onu da cezaya veriyoruz. Çok mu güzel bir şey" şeklinde konuştu.

'KISA MESAFE DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR'

Yine kısa mesafeye yolcu almak istemediği için cezai işlem uygulanan başka bir taksi şoförü ise, "Yakın mesafe olduğu için yürüyerek gidebilirsiniz dedim, yolcu almak istemediğimden değil. Yürüyerek gidebilirsiniz dedim yoksa yolcu seçtiğimden falan değil. Mesafe yakın olduğu için, trafik de var kendisinin zaman kaybetmemesi için yürüyerek gidebilirsiniz dedim. Kısa mesafe daha çok kazandırıyor aslında. 30 lira ile açılıyor, sürekli kısa mesafe alsam daha faydalı, bizim için daha karlın aslında. Sürekli yaptığım bir şey değil ama bir kere yaptım o da denk geldi bana" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Taksicilere Kısa Mesafe Ceza - Son Dakika

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