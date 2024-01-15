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Beyoğlu'nda Turistlerden Birinin Şüpheli Ölümü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Turistlerden Birinin Şüpheli Ölümü

Beyoğlu'nda ev kiralayan 2 turistten biri hayatını kaybederken diğeri hastaneye kaldırıldı. Polis, yaşanan şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlattı. Norveç uyruklu turistin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

15.01.2024 - 13:56,  Güncelleme: 13:58
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BEYOĞLU'nda iki gün önce ev kiralayan 2 turistten haber alınamaması üzerine daireye girildi. Hareketsiz halde bulunan turistlerden biri hayatını kaybederken diğeri hastaneye kaldırıldı. Polis, yaşanan şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Galata Hacımimi Mahallesi Kölemen Çıkmazı'nda bulunan 4 katlı binada dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Norveç uyruklu Egil Skarbo (52) ve Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani (31) 2 gün önce daire kiraladı. 2 gündür daireden çıkan olmayınca görevliler durumu daire sahibine haber verdi. Yedek anahtarla eve girildiğinde iki turistin hareketsiz halde yattığını gördüler. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri Norveç uyruklu Egil Skarbo'nun hayatını kaybettiğini, Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani'nin ise yaşadığını belirledi. Baygın turist ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından vücudunda yara ve darbe izi bulunmayan Egil Skarbo'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beyoğlu\'nda Turistlerden Birinin Şüpheli Ölümü
Kaynak: DHA
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Adli Tıp Kurumu, Yunanistan, Norveç, Olaylar, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Turistlerden Birinin Şüpheli Ölümü - Son Dakika
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