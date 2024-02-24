Beyoğlu\'nda Ukrayna vatandaşları savaşın ikinci yılında protesto düzenledi

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Beyoğlu'nda, Ukrayna vatandaşları Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yılında protesto düzenledi.

Odakule Meydanı'nda bir araya gelen Ukraynalılar, savaşta öldürülen çocuklar ve askerlerin resimlerinin yer aldığı pankartlar açtı. Gösteride, "Çocuklar çocukluğuna muhtaç, savaşa değil", "Kazanıncaya dek mücadele edeceğiz", "Topraklarımızın her santimetresini geri alacağız", "Ukrayna'ya inan, demokrasi için hareket et" yazan dövizler taşındı.

Etkinlik, Ukrayna Marşı, Kırım- Tatar Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarıyla başlayan savaşın üzerinden iki yıl geçtiğini söyledi.

Rusya'ya karşı zafer elde edinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Nedilskyi, "İki sene önce çok acı bir olay yaşadık, çünkü savaş başladı. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmiyorduk. İki senedir savaşıyoruz ve hayatta duruyoruz. Direnmeye devam edeceğiz. Sadece zaferi bekliyoruz ve dua ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkesin cephesi farklı. Askerlerin cephesi ayrı, bizim cephemiz ayrı. Ama hepimiz kendi cephemizde savaşıyoruz." diye konuştu.

Nedilskyi, konuşmasının sonunda Türkiye'ye, verdiği destek için teşekkür etti.

Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aliya Usenova ise savaşın aslında Rusların 10 yıl önce Kırım'ı işgal etmesiyle başladığını belirtti.

Bu savaşın iki sene önce Ukrayna'nın geneline yayıldığını anlatan Usenova, şunları kaydetti:

"Tepkimizi göstermek için burada toplandık. Savaş dursun, biz insanız ve yaşamayı hak ediyoruz. Lütfen bunu unutmayın. Rusya daha önce başka ülkelere de saldırdı. Onlar kendilerine karşı koyan kişileri terörist olarak ilan ediyorlar ve yok etmeye çalışıyorlar. Ne yazık ki bazı toprakları kalıcı olarak işgal ettiler ve bunu başardılar. İşin çok acı tarafı işgal ettikleri ülkelerden, insanları başka ülkelere gönderiyorlar, başka insanları öldürmeleri için. Topraklarımız asla Rusların toprakları değildir."

Konuşmaların ardından, Ukraynalılar bayraklarının etrafında toplanarak savaşın sona ermesini istedi.

Birleşik Çerkesya Konseyi, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri de Ukrayna vatandaşlarına destek verdi.