Beyoğlu'nda yaya geçidindeki kadına motosiklet çarptı, kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda yaya geçidindeki kadına motosiklet çarptı, kazada 3 kişi yaralandı

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Beyoğlu\'nda yaya geçidindeki kadına motosiklet çarptı, kazada 3 kişi yaralandı
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Beyoğlu\'nda yaya geçidindeki kadına motosiklet çarptı, kazada 3 kişi yaralandı
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Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında yaya geçidindeki kadına motosiklet çarptı. Kazada kadın, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı; üç yaralı da hastaneye kaldırıldı.

BEYOĞLU'nda sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet, yaya geçidindeki kadına çarptı. Kazada yaya ile motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cevdet U.'nun (19) kullandığı 34 RGY 256 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta geçerek yaya geçidindeki İlknur Ş.'ye (56) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Cevdet U., arkasındaki yolcu Yusuf Talha Y. (19) ve yaya İlknur Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan Cevdet U. ile Yusuf Talha Y., ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından hafif yaralanan İlknur Ş. ise tedbir amaçlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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