Beyoğlu'nda yıkılan binanın önünde toprak kaydı, sakinler tedbir amaçlı evden çıktı

Beyoğlu'nda yıkılan binanın önünde toprak kaydı, sakinler tedbir amaçlı evden çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu Sütlüce'de yıkılan binanın önünde kısmi toprak kayması oldu, bitişik apartman sakinleri tedbir amaçlı evlerinden çıktı. Polis, itfaiye, İGDAŞ ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, belediyenin zemin incelemesi sonrası binanın tahliyesine karar verilecek.
Beyoğlu'nda, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan bir binanın önünde kısmi toprak kayması meydana geldi.
Sütlüce Mahallesi Zor Bayırı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın önünde toprak kayması yaşandı.
Söz konusu binanın bitişiğindeki apartmanda oturan vatandaşlar, durumu fark ederek tedbir amaçlı evlerinden çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, İGDAŞ ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından belediye ekipleri, bölgede zemin incelemesi yaptı.
İncelemelerin ardından binanın tahliye edilip edilmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?