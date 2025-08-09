Beyoğlu'nda Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Beyoğlu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda Taksim istikametine ilerleyen 34 YC 9846 plakalı servis minibüsünün önündeki 34 EMM 130 plakalı minibüse vurmasının ardından duramayan bu iki araç, 34 NHC 208 plakalı minibüs ile hafif ticari araca çarptı.

Kazada araçlardaki 8 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zincirleme kaza dolayısıyla bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.