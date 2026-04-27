Beyoğlu\'nda 3 gün önce cezaevinden çıktı silahla saldırıya uğradı: Şüpheli 1 saatte yakalandı

27.04.2026 10:49  Güncelleme: 10:50
BEYOĞLU'nda 3 gün önce cezaevinden çıkan Hebun Y. (30), kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Hebun Y. hastaneye kaldırıldı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Emirhan M.'yi (21) yakaladı; saldırıda kullanılan ruhsatsız tabanca ise merdivenlerde bulundu. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Nisan Pazar günü saat 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen Emirhan M., yolda karşılaştığı Hebun Y.'ye silahını çıkararak ateş etti. Açılan ateş sonucu Hebun Y. sol baldırından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ 1 SAATTE YAKALADI

Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet boş kovan bulundu.Polis ekipleri, olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen kamera ve saha çalışmalarında, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Emirhan M. (21) olduğu belirlendi. Şüpheli olaydan yaklaşık 1 saat sonra sokakta gözaltına alındı.

BEYKOZ'DA İŞ YERİ KURŞUNLAMIŞ

Devam eden çalışmalarda, şüphelinin olayda kullandığı silahı kaçarken sokak kesişiminde bulunan merdivenlere bıraktığı tespit edildi. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi. Diğer yandan şüpheli Emirhan M.'nin 7, Hebun Y.'nin nin ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi. Yaralanan Hebun Y.'nin daha önce Beykoz'da bir iş yeri kurşunlama olayına karıştığı ve bu nedenle cezaevine girdiği 3 gün önce de tahliye olduğu ortaya çıktı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIKAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Emirhan M. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu şüphelinin yolda yürüdüğü sırada silahını çıkararak ateş ettiği anlar görülüyor. Saldırgan daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 12:06:15. #7.13#
