Beypazarı Belediye Başkanı Şehit Ailelerini Misafir Ediyor - Son Dakika
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Beypazarı Belediye Başkanı Şehit Ailelerini Misafir Ediyor

Beypazarı Belediye Başkanı Şehit Ailelerini Misafir Ediyor

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, tüm şehit ailelerini ücretsiz olarak Beypazarı'nda misafir etme teklifinde bulundu. Şehit aileleri ve gaziler, konaklama dahil olmak üzere ilçenin tarihi mekanlarını gezebilecekler.

22.04.2024 20:22
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, şehit ailelerini Beypazarı'na davet etti.

Başkan Kasap, yaptığı açıklamada, tüm şehit ailelerinin Beypazarı ziyaretinde bulundukları sırada, konaklama dahil ücretsiz olarak misafir edileceklerini söyledi.

Belediye bünyesinde, şehitlerin emanetleri olan yakınlarını misafir etmekten gurur duyacaklarını belirten Kasap, şunları kaydetti:

"Bizde misafir olacak aileler belediyemiz ile irtibata geçsinler. Ayrıca, gazilerimiz de bu anlamda yüzde 50 indirimli fiyatlardan misafirimiz olabilecekler. ilçemizde misafir oldukları sürelerde, Beypazarı'nın tarihi mekanlarını, müzelerini ve İnözü Vadisi'ni, rehber desteğimizle birlikte gezebilecekler."

Kaynak: AA

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