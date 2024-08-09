Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölyesi Öğrencilerine Piknik Düzenledi

Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölyesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik piknik düzenledi.
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen piknik Karagöl Yaylası'nda gerçekleştirildi.
Piknikte öğrenciler halat çekme, yumurta taşıma, çuvalla yürüme gibi yarışların yanı sıra oyunlar oynadı.
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Engelsiz Atölyesi'nde çeşitli çalışmalarda bulunan öğrencileri tebrik etti.
Kasap, engellilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.
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