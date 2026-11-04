Beypazarı Belediyesi kış öncesi dar gelirlilere odun, kömür ve yemek desteği veriyor - Son Dakika
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Beypazarı Belediyesi kış öncesi dar gelirlilere odun, kömür ve yemek desteği veriyor

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Beypazarı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine evde temizlik ve kişisel bakım sunarken dar gelirli ailelere yemek, odun ve kömür desteği veriyor. Başkan Özer Kasap, bu desteklerle vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Beypazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evlerinde temizlik ve kişisel bakım hizmeti sunarken, ihtiyaç sahibi ailelere kış mevsimi dolayısıyla odun ve kömür desteğinde bulunuyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İlçedeki dar gelirli vatandaşlara yönelik yemek, odun ve kömür desteği sağladıklarını aktaran Kasap, ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleriyle de vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kasap, "İlçede dar gelirli vatandaşlarımıza yemek, odun ve kömür desteği sağlıyoruz. Evlerinde temizlik yaparken kişisel bakımlarına da yardımcı oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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