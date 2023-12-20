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Beypazarı Fen Lisesi Öğrencileri, Kaymakamı Ziyaret Ederek Yazım Projesini Tanıttı - Son Dakika
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Beypazarı Fen Lisesi Öğrencileri, Kaymakamı Ziyaret Ederek Yazım Projesini Tanıttı

Beypazarı ilçesindeki Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi öğrencileri, Kaymakam Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti. Okul müdür başyardımcısı ve öğretmenler, öğrencilerle birlikte Kaymakam Yılmaz'a 'Beypazarı'nda Yazım Projesi' hakkında bilgi verdi. Yılmaz, Türkçe'nin doğru kullanılmasının önemine vurgu yaparak öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Beypazarı Fen Lisesi Öğrencileri, Kaymakamı Ziyaret Ederek Yazım Projesini Tanıttı
20.12.2023 - 17:07,
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Beypazarı ilçesinde Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi öğrencileri, Kaymakam Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Okul müdür başyardımcısı Adil Göçmen, edebiyat öğretmenleri Ömür Yalçın ve Hüseyin Uysal, öğrencilerle Kaymakam Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Ziyarette öğrenci ve öğretmenler, hazırladıkları "Beypazarı'nda Yazım Projesi" hakkında Yılmaz'a bilgi verdi.

Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Yılmaz, Türkçe'nin hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de ilçe genelinde doğru kullanılmasında farkındalık oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beypazarı Fen Lisesi Öğrencileri, Kaymakamı Ziyaret Ederek Yazım Projesini Tanıttı - Son Dakika
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