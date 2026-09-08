Beypazarı Karaşar'da atıl belediye binası dernek merkezine dönüştürülerek hizmete açıldı - Son Dakika
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Beypazarı Karaşar'da atıl belediye binası dernek merkezine dönüştürülerek hizmete açıldı

Beypazarı Karaşar\'da atıl belediye binası dernek merkezine dönüştürülerek hizmete açıldı
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Beypazarı'nın Karaşar Mahallesi'nde atıl durumdaki eski belediye binası, Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği'nce kiralanarak tadilat sonrası dernek merkezi ve sosyal etkinlik alanı olarak kullanılmaya başlandı. Dernek Başkanı Turan Efe, binanın yeniden halkın hizmetine sunulmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Beypazarı'nın Karaşar Mahallesi'nde bulunan eski belediye binası, Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği tarafından kiralanarak dernek merkezi ve sosyal etkinlik alanı olarak kullanılmaya başlandı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir atıl durumda bulunan binada kapsamlı tadilat gerçekleştirildiği ve Beypazarı Belediyesinden kiralanan yapının yeniden halkın hizmetine sunulduğu belirtildi.

Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Turan Efe, atıl durumda bulunan binayı yeniden işlevlendirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karaşar'ın tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, atıl durumdaki alan ve yapıların yeniden değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Efe, "Hemşehrilerimizin bir araya gelmesi, daha güzel ortamların oluşturulması ve dernek faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Karaşar halkına ve derneğimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı Karaşar'da atıl belediye binası dernek merkezine dönüştürülerek hizmete açıldı - Son Dakika

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