Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Şehit Ailesine Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Şehit Ailesine Ziyarette Bulundu

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Şehit Ailesine Ziyarette Bulundu
08.08.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Coşkun, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz ile şehit jandarma uzman Çavuş Sefa Tiftik'in annesi Fikriye ve babası Alaattin Tiftik'i Dudaş Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Alaattin Tiftik, ziyareti dolayısıyla Kaymakam Coşkun ve Jandarma Komutanı Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaymakam Coşkun, şehit babası ile sohbet etti, acılarını paylaştıklarını belirterek başsağlığı diledi.

Milletvekillerinden Kaymakam Coşkun'a ziyaret

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cafer Alagöz, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ve Beypazarı AK Parti İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da Kaymakam Coşkun'a ziyarette bulundu.

Ziyarete, İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Önder de katıldı.

Ziyaretlerde milletvekilleri, bir süre önce göreve başlayan Kaymakam Coşkun'a da hayırlı olsun dileklerini iletti, ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.

Ankara'da düzenlenen "Kız Yaz Kur'an Kursları Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde gerçekleştirilen "Kız Yaz Kur'an Kursları Arası Voleybol Turnuvası" tamamlandı.

Oluşturulan 178 kız öğrenciden meydana gelen 22 takımın mücadele ettiği turnuvada dereceye girenler belli oldu.

Akyurt Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Müftüsü Adem Yıldız, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve veliler katıldı.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

Beypazarı'nda cami temeli atıldı

Beypazarı ilçesinin Başağaç Mahallesi'nde yapılacak caminin temeli atıldı.

Başağaç Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği girişimleriyle başlatılan çalışmaya, İlçe Müftülüğü de destek verdi.

Temel atma törenine, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, İl Müftü Vekili Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Dernek başkanı Erdinç Güngör, caminin 1300 kişinin aynı anda namaz kılabileceğini, 4 minaresiyle, modern mimarisiyle, sadece bir ibadethane değil, mahallelerinin de buluşma ve kaynaşma noktası olacağı söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ünal Coşkun, Beypazarı, Güncel, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Şehit Ailesine Ziyarette Bulundu - Son Dakika

Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil

15:24
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
14:33
Çanakkale’de orman yangını Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını! Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
23:01
Ardan Turan’ın Shakhtar Donetsk’i Panathinaikos ile yenişemedi
Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi
22:49
Mardin’de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
Mardin'de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
22:24
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham 3 maçta tam 4 gol
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham! 3 maçta tam 4 gol
22:15
12 dev adamdan tatsız prova
12 dev adamdan tatsız prova
22:09
Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
21:23
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
21:08
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 17:20:25. #7.13#
SON DAKİKA: Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Şehit Ailesine Ziyarette Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.