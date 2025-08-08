Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Coşkun, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz ile şehit jandarma uzman Çavuş Sefa Tiftik'in annesi Fikriye ve babası Alaattin Tiftik'i Dudaş Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Alaattin Tiftik, ziyareti dolayısıyla Kaymakam Coşkun ve Jandarma Komutanı Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaymakam Coşkun, şehit babası ile sohbet etti, acılarını paylaştıklarını belirterek başsağlığı diledi.

Milletvekillerinden Kaymakam Coşkun'a ziyaret

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cafer Alagöz, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ve Beypazarı AK Parti İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da Kaymakam Coşkun'a ziyarette bulundu.

Ziyarete, İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Önder de katıldı.

Ziyaretlerde milletvekilleri, bir süre önce göreve başlayan Kaymakam Coşkun'a da hayırlı olsun dileklerini iletti, ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.

Ankara'da düzenlenen "Kız Yaz Kur'an Kursları Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde gerçekleştirilen "Kız Yaz Kur'an Kursları Arası Voleybol Turnuvası" tamamlandı.

Oluşturulan 178 kız öğrenciden meydana gelen 22 takımın mücadele ettiği turnuvada dereceye girenler belli oldu.

Akyurt Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Müftüsü Adem Yıldız, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve veliler katıldı.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

Beypazarı'nda cami temeli atıldı

Beypazarı ilçesinin Başağaç Mahallesi'nde yapılacak caminin temeli atıldı.

Başağaç Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği girişimleriyle başlatılan çalışmaya, İlçe Müftülüğü de destek verdi.

Temel atma törenine, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, İl Müftü Vekili Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Dernek başkanı Erdinç Güngör, caminin 1300 kişinin aynı anda namaz kılabileceğini, 4 minaresiyle, modern mimarisiyle, sadece bir ibadethane değil, mahallelerinin de buluşma ve kaynaşma noktası olacağı söyledi.