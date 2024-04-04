Beypazarı kurusu ile Gazze\'ye yardım kampanyası düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Gazze'ye gönderildi.
İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları tarafından "Beypazarı kurusu ile Gazze'de açlığa son ver" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında toplanan para ile 19 ton coğrafi işaret tescilli Beypazarı kurusu (bir tür kurabiye) yüklenen iki tır, Fatih Camisi önünden İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'in yaptığı duanın Gazze'ye uğurlandı.
Kaymakam Vedat Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kampanya için İlçe Müftülüğüne ve TDV Kadın Kollarına teşekkür ederek, Beypazarlıların Filistin ve Gazze halkının yanında olduğunu gösterdiğini söyledi.
Kampanyanın öncülerinden Mehtap Tanrıkulu ise Gazze için ne yapabileceğini düşündüğünü dile getirerek, "Hiç bir şey yapamıyormuşuz gibi geliyordu bana. Aklıma bu fikir geldi. Sonra bu konuyu TDV Kadın Kolları ile paylaştım ve hepsi çok olumlu baktı. Beypazarı'nda çok hayırsever var. Hepsi destek verdi. Allah nasip etti. Kurularmızı gönderdik, hayırlısıyla varacaktır yerine." ifadelerini kullandı.
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