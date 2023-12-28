Beypazarı Kuşcenneti Geçişindeki Tünellerde Sona Gelindi

Karayolları tarafından Beypazarı ilçesindeki Kuşcenneti geçişinde inşa edilen tünellerde sona gelindiğini bildirdi.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Beypazarı 43. Şube Şefliği'nden yapılan açıklamada, Ankara Beypazarı-Nallıhan- Akyazı bağlantı yolu olan D-140 kara yolu üzerinde Beypazarı-Nallıhan arası bölümünde bölünmüş yol (duble) yol yapım çalışmalarının sürdüğünü ve yapım tamamlanan 6 kilometrelik alanın ulaşıma açıldığı belirtildi.

Halen Beypazarı-Nallıhan arasında ulaşımı sağlayan D-140 kara yolunun Davutoğlan köyü yakından bulunan Kuşcenneti geçişi alanında 2 adet 1250'şer metre olmak üzere tünel, Aladağ çayı üzerinde 2 adet 255'şer metre olmak üzere köprü inşa edildiği aktarılan açıklamada, köprülerin yapımının tamamlandığı, tünellerin başlarında, tünele giriş ve çıkışlarındaki asfalt çalışmaları ile bağlantı yollarının bitirilmesi çalışmasının sürdüğünü kaydedildi.

Açıklamada, bu çalışmaların tamamlanması akabinde yılbaşlarında tüneller ile köprülerin ulaşıma açılacağı ifade edildi.

Karayolları ekipleri bahse konu alanlarda sürdürülen çalışmalar dolayısıyla, sürücülerin dikkatli seyretmelerini, işaret ve işaretçilere uymaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.