Beypazarı Müzeleri 151 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki müzeleri, 2024 yılında yaklaşık 151 bin kişi gezdi.
İlçede bulunan Tarih ve Kültür Müzesi, Süreyya Özkan Gaz Lambası Müzesi, Kent Tarihi Müzesi, Türk Hamam Müzesi, Yaşayan Müze ile Yaşayan Köy/Anadolu Açık Hava Müzesi ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Ziyaretçilerini adeta tarih yolculuğuna çıkaran müzeler, geçen yıl yaklaşık 151 bin kişiyi ağırladı.
Beypazarı Belediye Başkan Yardımcılığına Aytekin Tiftikci getirildi
Aytekin Tiftikci, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Destek Hizmetleri Müdürü görevini yürüten Tiftici, belediye başkan yardımcısı olarak görev yapacak.
Tiftikci, Belediye Başkanı Özer Kasap ile ilçede ziyaretlere ve incelemelere başladı.
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