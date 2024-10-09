Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı mahallelerde yaşadıkları belirlenen yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı.
Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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