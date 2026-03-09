Beypazarı\'nda Bartınlılar İftar Programında Buluştu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşamını sürdüren Bartınlılar, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Beypazarı merkezli Dibektaş Köyü Derneğince Hacıkara Mahallesi'ndeki bir caminin salonunda organize edilen yemeğe; Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, Dernek Başkanı Nuri Aksoy, Başkan Yardımcısı Ergin Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve şehitler için dua edildi.

İftarın ardından konuşan Belediye Başkanı Özer Kasap, nazik davetleri için dernek yönetimine teşekkür ederek, "Böylesi birlikteliklerin sürdürülmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerde bir arada olunması büyük önem taşıyor. Şimdiden tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Nuri Aksoy ise katılımlarından dolayı Belediye Başkanı Kasap'a ve tüm davetlilere şükranlarını sundu.

.