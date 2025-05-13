Beypazarı Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde Şubadap Çocuk Grubu konser verdi.
Grubun kendi bestelediği çocuk şarkılarının seslendirildiği konserde, çocuklar şarkılara eşlik ederek eğlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Aden Uslu, Şube Müdürü Hülya Yüzgeç, Okul Müdürü Ramazan Arıkan ve öğretmenler de çocuklara eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Çocuklar Konser Verdi - Son Dakika
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