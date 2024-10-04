Beypazarı\'nda Din Görevlileri Sabah Namazında Buluştu

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Beypazarı ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri sabah namazında bir araya geldi.

Tarihi İncili Cami imamı Salih Çiftci tarafından organize edilen etkinlikte, emekli ve görevde bulunan din görevlileri sabah namazında buluştu.

Sabah namazının kılınmasının ardından emekli müftülerden Fuat Altıntaş du etti.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, sabah namazı buluşmalarının başladığını belirterek, artık her hafta bir camide sabah namazında bir araya geleceklerini söyledi.

İnciler, tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.