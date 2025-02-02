Beypazarı\'nda Doğa Yürüyüşleri Devam Ediyor

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri devam ediyor.

Doğaseverler, yürüyüşleri esnasında Beypazarı'nın etrafındaki güzellikleri de keşfederek yerinde görüyorlar.

Bu haftaki yürüyüş, Belediye Otoparkında başladı, Mençeler Mahallesi gerçekleşti.

Yürüyüş koordinatörü Reşat Erten, bu haftaki yürüyüş parkurunun 6 km olduğunu ve az zorlukta bir parkur olduğunu söyledi.