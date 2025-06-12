Beypazarı\'nda Doğal Yaşam Barınağı Açıldı

Beypazarı Belediyesi tarafından eski barınağın yanına yaptırılan Doğal Yaşam Barınağı açıldı.

Ayvaşık Mahallesi, Yukarı Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan Doğal Yaşam Barınağı'nın açılışına Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Dr. Feridun Kunak, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve belediye personeli katıldı.

Belediye Başkanı Kasap, hizmete açtıkları doğal yaşam alanı ile ilgili şunları kaydetti:

"2008 yılında yapılmış bir hayvan barınağımız vardı, 50 köpek kapasiteli. Şimdi doğal yaşam alanıyla birlikte bu kapasiteyi 3 bin 600 metrekare alan üzerine inşa ettik. Böylece 200 köpek kapasiteli doğal yaşam alanı, köpek barınağını açtık. Burada hayvanlar güvenli ve sağlıklı bir şekilde barındırılacak. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızda, buradan hayvanlarımızı sahiplenebilecekler."

Bu alana yakın bir mesafede, evcil hayvan mezarlığının da oluşturulduğuna değinen Kasap, "Doğal yaşam alanıyla beraber, hayvan mezarlığını da oluşturduk. Bu mezarlık evcil hayvan mezarlığıdır. İnsanlarımı evlerinde, kedi beslemekte, kedi beslemekte, kuş beslemekteler. Zamanla bu insanlar bu hayvanlarla arsında bir duygusal bağ gelişiyor. Hayvanlar vefat ettikten sonra gömülmeleri noktasında sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Bu evci hayvan mezarlığına, vatandaşlarımız ölen hayvanlarını getirerek gömebilecekler ve belli dönemlerde de ziyaretler gerçekleştirebilecekler." diye konuştu.