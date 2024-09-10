Beypazarı'nda Elektrik Kesintisi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla yarın ilçedeki bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek.

Kesinti, 10.00-12.00 saatleri arasında Kırşeyhler Mahallesi'nde, 09.30-17.30 saatleri arasında Acısu, Dibekören, Bayrak, Hacıkara mahallelerinin bir bölümü ile Kırbaşı yolu üzeri, şehit Mustafa Bozkurt ile İpekyolu caddelerinde uygulanacak.