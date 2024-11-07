Beypazarı'nda Esnaf Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beypazarı'nda Esnaf Ziyareti

Beypazarı\'nda Esnaf Ziyareti

Başkan Kasap, esnafı ziyaret ederek destek sözü verdi ve halkla iletişimin önemini vurguladı.

07.11.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kasap, beraberindeki meclis üyeleriyle pazar esnafını ziyaret ederek, bereketli kazançlar diledi.

Halktan kopmadıklarını ve kopmayacaklarını vurgulayan Kasap, "Her daim onlarla olmaya devam edeceğiz. İnsanların yanında, yanı başında olmak önemli. Onların destekleriyle belediye başkanlığına seçildik. Onları unutmak olmaz. Teyzelerimiz, ninelerimiz, amcalarımız çarşıda bir şeyler söylüyorlar. Bunlar güzel şeyler, onların hayır dualarını da alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk- Japon Kadınları Dostluk ve Kültür ve Dostluk Derneği üyelerinden Beypazarı'na ziyaret

Tük-Japon Kadınları Kültür ve Dostluk Derneği üyeleri, Beypazarı'nı ziyaret etti.

Dernek üyeleri, Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki etkinliklerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kasap da ülkeler arası diyaloğu önemsediklerini belirterek, kapılarını her zaman açık olduğunu kaydetti.

Vatandaşlar yangınlara karşı uyarıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Reis Keçecioğlu İtfaiye Amirliği, vatandaşları yangınlara karşı uyardı.

Havaların soğumaya başlamasıyla ilçede ev ve baza yangınlarının meydana geldiği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi.

Bacaların iyi temizlemiş olması ve yangın çıkabilecek ortamlarda ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Beypazarı, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Esnaf Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
06:16 Bir ülke daha TikTok’a yasak getirdi Bir ülke daha TikTok'a yasak getirdi
02:46 Avrupa ülkesinde büyük kriz “Hükümet tarih oldu“ Avrupa ülkesinde büyük kriz! "Hükümet tarih oldu"
01:46 ABD’nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
00:20 İsrail ile ticaret iddiası Meclis’i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız İsrail ile ticaret iddiası Meclis'i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 19:12:39. #1.11#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda Esnaf Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.