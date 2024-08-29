Beypazarı'nda Gençlere Spor Etkinliği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde açık hava sinema etkinliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gençlerin spora özendirilmesi amacıyla, Beypazarı Hıdırlık Tepesi Amfi Tiyatro'da "Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu" filmi izletildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, etkinlikte sahneye davet ettiği Down Sendromlu Milli Basketbol Takımının başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.
Lal, Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filimle gençlere mesaj vermeye çalıştıklarını kaydetti.
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