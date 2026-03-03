Beypazarı'nda İftar Buluşması

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, meclis üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Belediye Başkanı Kasap, bir restoranda düzenlenen iftar programında belediye meclis üyeleriyle buluştu.

İftar programında ramazanın bereketini, kardeşliğini ve dayanışma ruhunu hep birlikte paylaştıklarını kaydeden Kasap, iftara katılan belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Programa, belediye başkan yardımcıları da katıldı.