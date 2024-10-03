Beypazarı'nda İlk Yardım Eğitimi Başladı

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Başkentin Beypazarı ilçesinde, okul müdürü ve öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitim seminerleri verilmeye başlandı.

H.E.M salonlarında verilen ilk yardım eğitimleri, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında daha önce yapılan protokol çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı uzmanları tarafından veriliyor.

İlçe genelindeki, tüm okul müdürlerine ve öğretmenlere verilen eğitimlerde, öğrencilerin özellikle boğaza yiyecek kaçması sonrası ortaya çıkabilecek boğulma tehlikelerine karşı ilk müdahale, verilen ilk yardım eğitimleri arasında.

Eğitim alan öğretmenler aldıkları eğitimden memnuniyetlerini dile getirdi.