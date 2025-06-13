Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu öğrencileri cimnastikte birinci oldu.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından okullar arası düzenlenen minik (B) kategorisinde Beypazarı Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu öğrencileri Ankara il birincisi oldu.
Okul müdürü Ömer Özcan, öğrencilerin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek öğrencileri ve öğretmenleri Sündüz Demirci'yi tebrik etti.
Sündüz Demirci ise öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda ilkokul öğrencileri cimnastikte Ankara birincisi oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?