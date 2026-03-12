Beypazarı\'nda İstiklal Marşı Programı

Beypazarı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında program gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Günsel'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı sinevizyon gösterisiyle anlatıldı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve şarkıların seslendirildiği programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap ile kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.