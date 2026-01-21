Beypazarı Belediyesi'nden Karnesini Getiren Öğrencilere Sinema Bileti Hediyesi

(ANKARA) - Beypazarı Belediyesi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla çocuklar için düzenlediği etkinlik kapsamında karnesini getiren öğrencilere sinema bileti hediye etti.

Beypazarı Belediyesi, yarıyıl tatili coşkusunu sanatla buluşturmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda bugün saat 12.00'de, karnesiyle birlikte belediyeye gelen çocuklara, Beypazarı Belediyesi'nin işletmesini üstlendiği Mustafa Cankara Sinema Salonu'nda geçerli film bileti hediye edildi.

Etkinlikle çocukların tatil sevincini sinema keyfiyle birleştirmesi amaçlandı. Program sırasında çocuklara Türk bayrağı da dağıtıldı. Uygulamayla milli değerler konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Belediye Başkanı Özer Kasap, Türk bayrağının bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, çocukların sevinciyle bu değerin buluşturulmasının son derece anlamlı olduğunu dile getirdi. Kasap, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin ilerleyen süreçte de devam edeceğini bildirdi.