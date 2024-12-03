Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Emrah G'nin (37) kullandığı ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Beypazarı - Polatlı kara yolu Müslüm Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evli ve 4 çocuk babası sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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