Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere yönelik "Kaygıyı bırak, güçlerini hatırla" etkinliği düzenlendi.
Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu rehberlik öğretmeni tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin sınava ilişkin kaygı ve yüklerini kağıtlara yazarak sembolik olarak onlardan kurtulmaları sağlandı.
Öğrenciler, daha sonra kendilerine iyi gelen olumlu cümleleri avuçlarına yazarak, güçlü yönlerini hatırlayıp kaygının yerini pozitif düşüncelerle doldurmayı öğrendiler.
Ardından hedef ve hayallerini temsil eden balonları gökyüzüne bırakan öğrenciler, kendileri için ve hazırlanan mektupları okuyarak duygu dolu anlar yaşadı. ???????
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda LGS öncesi kaygıyı yok etme etkinliği - Son Dakika
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