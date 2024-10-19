Beypazarı\'nda Muhtarlar Günü Töreni

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla tören yapıldı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, "Bizler, devlet ile köylü arasında köprü görevi gören kişileriz. Görevimizi layıkıyla yapmanın çabasındayız."ifadesi kullanıldı.
Uysal, daha sonra dernek binasında tebrikleri kabul etti.
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