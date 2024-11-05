Beypazarı\'nda "namaz ve önemi" konulu konferans düzenlendi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ortaokul öğrencilerine "namaz ve önemi" konulu konferans verildi.

İlçe Müftülüğünce Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu'nda konferans düzenlendi.

Vaiz Merve Sultan Şahin, programda, namaz ibadetinin bir Müslümanın en devamlı ibadetlerinden biri olduğunu söyledi.

İbadet etme alışkanlığının oluşması için küçük yaşlarda eğitimin önemli olduğunu belirten Şahin, "Şüphesiz bu sağlam temeller çocukluk döneminde atılmalıdır. Peygamberimiz de bu konuyla ilgili, 'Çocuğa yedi yaşındayken namaz kılmayı öğretiniz.' buyurmuştur. Bu sebeple Rabbimizin bize emaneti olan çocuklarımıza sevdirerek ve özendirerek bunu anlatmak gerekmektedir." diye konuştu.???????