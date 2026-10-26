Beypazarı'nda öğrenciler tarihi ve kültürel mekanları gezdi

Beypazarı'nda öğrenciler tarihi ve kültürel mekanları gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şehit Mehmet Çiftci İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Yaşadığımız İlçeyi Tanıyalım" etkinliği kapsamında ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şehit Mehmet Çiftci İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Yaşadığımız İlçeyi Tanıyalım" etkinliği kapsamında ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.
Okul Müdürü İsmail Yılmaz ve öğretmenler eşliğinde düzenlenen gezide öğrenciler, Süreyya Özkan Gaz Lambası Müzesi, Kent Tarihi Müzesi, tarihi Sultan Alaeddin Camisi ve Kültür Evi Müzesi'ni gezdi.
Yılmaz, etkinlikle öğrencilerin ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanımalarını, milli ve manevi değerler hakkında bilgi edinmelerini amaçladıklarını belirtti.
Gezi boyunca tarihi yapılar ve müzelerde sergilenen eserler hakkında bilgi alan öğrenciler, ilçelerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?