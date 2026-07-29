Beypazarı\'nda Otluk Alanda Yangın

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Başören Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle iki bağ evinde hasar oluştu.

Yangına elektrik direğinden düşen kıvılcımların neden olduğu iddia edildi.