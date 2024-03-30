Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ramazan etkinlikleri devam ediyor.
Beypazarı Belediyesince ramazan etkinliklerinin üçüncüsü Hacıkara Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde organize edildi.
Etkinliklere katılan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, bir süre sohbet ettiği çocuklara iyi eğlenceler diledi.
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Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu inekler karayola daldı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.
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