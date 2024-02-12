Beypazarı'nda Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Beypazarı\'nda Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Kaymakam Vedat Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya, ilçe başkanları ve güvenlik birimleri katıldı. Toplantıda, seçim mevzuatı ve yasalarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

12.02.2024 18:55  Güncelleme: 18:55
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda, Kaymakam Vedat Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Kaymakam Refiki Taha Furkan Sönmezel, Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emre Can ile siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Kaymakam Yılmaz toplantıda, seçim mevzuatı ve yasalarla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

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