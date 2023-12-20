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Beypazarı'nda sisin oluşturduğu muhteşem manzaralar - Son Dakika
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Beypazarı'nda sisin oluşturduğu muhteşem manzaralar

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan sis, Hıdırlık ve Ayvaşık mahallelerinde güzel görüntüler oluşturdu. Ayvaşık Mahallesi'nde ikamet eden Sabri Tiftik, Beypazarı'nın bazı bölümlerinin sis altında kaldığını, yukarıdan bakıldığında muhteşem manzaralar oluştuğunu belirtti.

Beypazarı\'nda sisin oluşturduğu muhteşem manzaralar
20.12.2023 - 11:29,
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sis etkili oldu.

İlçede etkili olan sis, Hıdırlık ve Ayvaşık mahallelerinde güzel görüntüler oluşturdu.

Ayvaşık Mahallesi'nde ikamet eden Sabri Tiftik, Beypazarı'nın bazı bölümlerinin sis altında kaldığını, yukarıdan bakıldığında muhteşem manzaralar oluştuğunu belirterek, "Manzara muhteşem. Bir yanda tarihi konaklar, bir yanda modern binalar. Sis de aşağıdan yayılarak geliyor." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beypazarı'nda sisin oluşturduğu muhteşem manzaralar - Son Dakika
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