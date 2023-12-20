Beypazarı\'nda sisin oluşturduğu muhteşem manzaralar

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sis etkili oldu.

İlçede etkili olan sis, Hıdırlık ve Ayvaşık mahallelerinde güzel görüntüler oluşturdu.

Ayvaşık Mahallesi'nde ikamet eden Sabri Tiftik, Beypazarı'nın bazı bölümlerinin sis altında kaldığını, yukarıdan bakıldığında muhteşem manzaralar oluştuğunu belirterek, "Manzara muhteşem. Bir yanda tarihi konaklar, bir yanda modern binalar. Sis de aşağıdan yayılarak geliyor." dedi.