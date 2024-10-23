Beypazarı\'nda Tarım Toplantısı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çiftçilere ve muhtarlara yönelik "Bitkisel Üretim Planlaması ve Yeni Destek modeli" toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıda konuşan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, dünyada 21. yüzyılda tarımın ve gıda güvenliğinin önemli hale geldiğini söyledi.

Tüketicinin ihtiyacını karşılayacak insan sağlığına uygun güvenli gıdanın gelişmekte olan ülkelerin ana gündem maddesi olduğunu belirten Korkmaz, "Tarımda dünya, yeni bir risk teşkil eden küresel ısınmayı ve maliyetleri de konuşuyor. Ülkemiz OECD rakamlarına göre, gıda arzı bakımından Avrupa'da ilk, dünyada da ilk 10 ülke arasında. Çiftçimiz tarımda ve hayvancılıkta üretim için çok yoğun emek gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, yeni destekler ve bitkisel üretim hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıya Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, çiftçiler ile muhtarlar katıldı.