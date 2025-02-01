Beypazarı\'nda Tatil Etkinlikleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarıyıl tatilindeki öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü tarafından Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.
Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu, yarıyıl tatilindeki öğrencilerin güzel bir tatil geçirmesini sağlamak için tatil boyunca programlar yaptıklarını söyledi.
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