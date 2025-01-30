Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Milli Egemenlik Caddesi'nde dün akşam saatlerinde M.B. idaresindeki 06 CTP 853 plakalı otomobil, yolda yürüyenlere çarptı.
Kazada yaralanan S.K, sevk edildiği Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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