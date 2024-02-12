Beypazarı'nda Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Er Mustafa Karataş'ın Cenazesi Askeri Törenle Defnedildi - Son Dakika
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Beypazarı'nda Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Er Mustafa Karataş'ın Cenazesi Askeri Törenle Defnedildi

Beypazarı\'nda Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Er Mustafa Karataş\'ın Cenazesi Askeri Törenle Defnedildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Er Mustafa Karataş'ın cenazesi, askeri törenle toprağa verildi. Cenaze, Beypazarı Cemil Ercan Camisi'ne getirildi ve burada taziyeler kabul edildi. Ardından yapılan namazın ardından askerlerin omzunda taşınan cenaze, Beypazarı Şehir Mezarlığına defnedildi. Er Mustafa Karataş'ın yönetimindeki otomobil, D140 Kara Yolu üzerindeki Başören Kavşağı yakınlarında takla atmış ve ağır yaralanan Karataş, Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

12.02.2024 16:49
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Er Mustafa Karataş'ın cenazesi, askeri törenle toprağa verildi.

Mustafa Karataş'ın cenazesi, Beypazarı Cemil Ercan Camisi'ne getirildi.

Karataş'ın babası Mehmet Karataş, cenazede taziyeleri kabul etti.

Kaymakam Vedat Yılmaz, Mehmet Karataş'a Türk bayrağı verdi.

Kılınan namazın ardından askerlerin omzunda taşınan cenaze, Beypazarı Şehir Mezarlığına defnedildi.

Beypazarı'na izne gelen Er Mustafa Karataş yönetimindeki otomobil, D140 Kara Yolu üzerindeki Başören Kavşağı yakınlarında takla atmıştı. Ağır yaralanan Karataş, sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesinde dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Er Mustafa Karataş'ın Cenazesi Askeri Törenle Defnedildi - Son Dakika


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