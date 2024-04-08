Beypazarı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı törenle kutlandı

Devrek'te Ramazan Bayramı Alışverişi Hareketli

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçede alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Devrek pazarında vatandaşlar bayram alışverişi için birbirleriyle yarış ediyor. Özellikle şekerleme ve tatlı çeşitlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Esnaf, bayram nedeniyle ilçede ciddi bir nüfus artışı olduğunu ve fiyatların normal olduğunu belirtiyor.