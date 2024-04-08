Beypazarı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı törenle kutlandı

Beypazarı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Emniyet Müdürlüğüne vekalet eden Başkomiser Özgür Seyhan ve polisler tarafından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Seyhan ve beraberindekiler ardından şehitlik ziyaretinde bulanarak, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, dua okudu.
Başkomiser Özgür Seyhan, törenden sonra Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul etti.
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Antalya'nın Kepez ilçesinde çocukların süngeri yakması sonucu çıkan yangında bir gecekondu ve Büyükşehir Belediyesinin vektörle mücadelede kullandığı kamyonet zarar gördü. Dumandan etkilenen ev sahibine olay yerinde müdahale edildi.
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