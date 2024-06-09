Beypazarı'nda Yağmur ve Şükür Duası Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Beypazarı'nda Yağmur ve Şükür Duası Geleneği Devam Ediyor

Beypazarı\'nda Yağmur ve Şükür Duası Geleneği Devam Ediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Köst Mahallesi'nde düzenlenen yağmur ve şükür duası programına İl Müftü Yardımcısı, Beypazarı Müftüsü, mahalle muhtarı, dernek başkanı ve köy halkı katıldı. Programda Mehteran Takımı ve Seğmenler Kulübü gösterileri yapıldı. Dua sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.

09.06.2024 17:13
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur ve şükür duası geleneği sürdürülüyor.

Merkeze bağlı Köst Mahallesi Çayırlık mevkinde düzenlenen dua programına, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Arcaklıoğlu, Beypazarı Müftüsü Ahmet İnciler, mahalle muhtarı Ahmet Ertürk, Köstlüler Derneği Başkanı Zekeriya Öztürk, davetliler ve köy halkı ile çevre mahallelerin sakinleri katıldı.

Dua öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı çeşitli marşları seslendirdi, Ankara Seğmenler Kulübü Beypazarı Şubesi seğmenleri gösteri yaptı. Arcaklıoğlu da konuşmasında yağmur ve şükür duasının öneminden bahsetti.

Muhtar Ertürk ve dernek başkanı Öztürk, duaya katılan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Programın arıdndan katılımcılara yemek ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Yağmur ve Şükür Duası Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

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