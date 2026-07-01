Beypazarı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otluk alanda çıkan ve ahşap bir eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Beytepe Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ahşap bir eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, ahşap evde hasar oluştu.