Beypazarı\'nda Yaz Spor Okulları İlgi Görüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaz spor okulları ilgi görüyor.

Beypazarı Belediyesi yaz spor okulları kapsamında Ferhat Yağmur Değer Tesislerinde çocuklara yönelik eğitimler sürüyor.

Eğitimle çocukların hem bedensel gelişmelerine katkı sağlanıyor hem de çocuklar keyifli zaman geçiriyor.

Belediye Spor Kulübü Başkanı Öner Güler, "Okulların tatil olmasıyla yaz sezonunda çocuklarımıza yönelik profesyonel hocalarımız eşliğinde kurslarımıza başladık. İnşallah çocuklarımızı mutlu edebildik." dedi.